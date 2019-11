We wtorek prezydent Andrzej Duda wyznaczył Antoniego Macierewicza na marszałka seniora Sejmu. – Powiedziałbym, że paradoksalnie być może z tej decyzji zadowolona jest opozycja, bo to będzie wygodny pretekst do tego, żeby przypominać niektóre aspekty aktywności Antoniego Macierewicza – ocenił politolog prof. Rafał Chwedoruk w rozmowie z Wprost.pl.