Wałęsa o kandydacie na prezydenta: Po cholerę mi go popierać? Ja mu rzucam koło – a on mnie bije

Lech Wałęsa został zapytany przez Fakt o to, czy zagłosowałby w wyborach na Władysława Kosiniaka-Kamysza. Stwierdził, że wolałby Waldemara Pawlaka, ale jeśli to obecny lider PSL-u wystartuje w wyborach, to lepiej zagłosować na niego „niż na Kaczyńskiego”.