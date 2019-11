–Zwracam się do premiera, prosząc go – w związku tymi dochodami, które zabierają pieniądze samorządom, w związku ze wzrastającymi kosztami edukacji – o współfinansowanie ważnych dla Warszawy inwestycji – zaapelował Rafał Trzaskowski. Prezydent stolicy mówił na konferencji prasowej o zmniejszonych dochodach miasta, co wiąże się z realizacją programu PiS.