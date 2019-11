Nowo wybrany marszałek Senatu Tomasz Grodzki poinformował o powrocie do budynku izby wyższej polskiego parlamentu unijnych flag. „Bawi mnie ta hucpa z rzekomym powrotem unijnych flag do Senatu. Przez całą moją kadencję one były tam obecne” – skomentował jego poprzednik, Stanisław Karczewski.