W minionym tygodniu „Wprost” opublikował informację, że Szymon Hołownia może stać się liderem nowego projektu politycznego. Katolicki publicysta miałby odegrać rolę „inteligenckiego Kukiza”. Podobne doniesienia pojawiły się w „Polityka Insight”, według której dziennikarz miałby stanąć do wyścigu o prezydenturę. Co na to sam zainteresowany? Rozmowę z Szymonem Hołownią publikuje Wirtualna Polska.