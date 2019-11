Wicemarszałkami Sejmu zostali Małgorzata Gosiewska i Ryszard Terlecki, a „Rzeczpospolita” przekazała, że aspiracje do objęcia tej funkcji miał również Marek Kuchciński. Ostatecznie były marszałek nie otrzymał stanowiska, co nie pozwoli mu na kontynuowanie działań w ramach dyplomacji parlamentarnej. – Na pewno dostanie jeszcze jakieś propozycje i nie wierzę w to, że całą kadencję będzie szeregowym posłem – stwierdził jeden z polityków PiS.