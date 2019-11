Co dalej z Fame MMA? „Osoby, które żyją z patologii, są wznoszone na piedestał”

„87 proc. badanych nastolatków doskonale wie, że patotreści – a gala Fame MMA do nich należy - są szkodliwe i mogą zachęcać do nagannych zachowań. Niemniej, jedna trzecia z nich takie treści regularnie ogląda” - opowiada Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, główna koordynatorka ds. Strategicznych Postępowań Sądowych w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Koordynuje także Okrągły Stół RPO do Walki z Patotreściami w Internecie.