W piątek 15 listopada zaprzysiężony został nowy rząd Mateusza Morawieckiego. – Służba Rzeczypospolitej to zaszczyt nieporównywalny z niczym innym. Odwaga, determinacja i przywiązanie do Ojczyzny to wartości, których najbardziej potrzebujemy przy naprawie RP – mówił premier.