– Sprawa abp. Paetza była tuszowana przez ówczesnego nuncjusza papieskiego Józefa Kowalczyka, który później, niestety, został prymasem Polski. Mówię to z całą odpowiedzialnością, są na to dziesiątki dowodów. On odpowiada za to całe zło – stwierdził ks. Isakowicz-Zaleski na antenie Polsat News.