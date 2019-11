Ojciec zastrzelonego przez policję Adama Czerniejewskiego udzielił poruszającego wywiadu. – On tylko uciekał. Z tego co wiem to policjant trzymał go za ramię i strzelił mu w klatkę piersiową. To była egzekucja. Był przygotowany do tego, że kogoś zabije – mówił ojciec 21-letniego mężczyzny.