Chociaż Krystyna Pawłowicz jest aktywna w mediach społecznościowych, to zazwyczaj umieszcza tam krótkie wpisy lub udostępnia materiały z innych profili. Od tych zwyczajów odeszła już we wtorek, kiedy to pokazała swoje zdjęcie sprzed niemal 20 lat. Następnego dnia była posłanka PiS opublikowała kolejne fotografie z czasów młodości, co było odpowiedzią na prośby internautów.