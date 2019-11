Radosław Fogiel komentuje sprawę prezesa NIK. „Jest to istotna sprawa, co do tego nie ma wątpliwości”

Radosław Fogiel na antenie Radia Plus komentował sprawę prezesa NIK Mariana Banasia. – Na pewno jest to istotna sprawa, co do tego nie ma wątpliwości. Oczywiście ona musi być rozwiązana, wszystkie wątpliwości muszą być rozstrzygnięte albo na korzyść albo niekorzyść i wtedy jakieś dalsze trzeba będzie podejmować działania – powiedział.