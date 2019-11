Blisko 400 mln zł czeka w 2020 roku na małych i średnich przedsiębiorców, którzy chcą zainwestować w Polsce Wschodniej, podało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. W 2020 roku przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o dofinansowanie we wszystkich działaniach skierowanych do firm dotychczas realizowanych w programie. Część konkursów ogłoszono jeszcze w 2019 roku, ale nadal jest w nich do zdobycia ponad 900 mln zł.