We wtorek w programie „W tyle wizji” na antenie TVP, prowadzący rozmawiali o „nowej” nazwie Pogoni Szczecin, nawiązując do pomysłu tęczowego ronda w Szczecinie. – Nawet myślałem o tym, że jeśli pójść krok dalej, to wtedy klub mógłby się nazywać nie Pogoń Szczecin, ale Pogoń-homo – stwierdził w pewnym momencie Krzysztof Feusette. W sprawie żartu politycy PiS interweniują teraz u szefa Telewizji Polskiej.