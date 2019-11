Szef NIK ma dzisiaj wyjątkowo pracowity dzień i niekoniecznie jest to związane z jego obowiązkami. Po zdementowaniu informacji, że poda się do dymisji, musiał zareagować na ruch CBA, która skierowało jego sprawę do prokuratury. Jak twierdzi, jest gotów współpracować z wymiarem sprawiedliwości.