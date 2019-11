Lewica sprzeciwia się zmianom w konstytucji, by odwołać Banasia. „Kuriozalny pomysł”

– PiS ponosi odpowiedzialność za osobę, którą nominowało na jedno z najwyższych stanowisk państwowych. Kiedy okazuje się, że ta osoba była, delikatnie rzecz ujmując, nie najfortunniejszym wyborem, to PiS nie ucieknie od odpowiedzialności za tę nominację – powiedział Adrian Zandberg. Jeden z liderów Lewicy Razem odniósł się w ten sposób do sprawy Mariana Banasia, który - mimo nacisków Prawa i Sprawiedliwości - nie chce podać się do dymisji.