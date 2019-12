Demonstracja we Wrocławiu. Frasyniuk: Jeb*** pisiora i się nie bać

W niedzielę w całej Polsce odbyły się demonstracje w obronie sędziów. We Wrocławiu przed sądem na Podwalu do zebranych przemawiał między innymi Władysław Frasyniuk. – Jeb*** pisiora i się nie bać – krzyczał do demonstrujących były opozycjonista.