„Prezydentura Andrzeja Dudy to być albo nie być dla PiS” – piszą w tekście „Kulisy kampanii prezydenta” w najnowszym „Wprost” Joanna Miziołek i Eliza Olczyk. Z ustaleń naszych dziennikarek wynika, że Jarosław Kaczyński jest skłonny ściągnąć do kraju Beatę Szydło. To obecna europosłanka PiS odpowiada za zwycięską kampanię Dudy z 2015 roku.