Dyrektor CIS o publikacji „DGP”: Do sekretariatu marszałek Sejmu nie wpłynęło opisane pismo

Dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka poinformował, że do sekretariatu marszałek Elżbiety Witek nie wpłynęło pismo od szefa Najwyższej Izby Kontroli. – Co jednocześnie oznacza, że marszałek Sejmu nie mogła się zapoznać z tym pismem, ani tym bardziej go odesłać – stwierdził.