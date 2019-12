Konfederacja składa zawiadomienie do prokuratury na Czarzastego. Chce odwołać go z funkcji

Na zorganizowanej w Sejmie konferencji prasowej politycy Konfederacji zapowiedzieli złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Włodzimierza Czarzastego. – Mamy do czynienia z sytuacją niecodzienną. Wysoki funkcją w Sejmie polityk nazywa wkroczenie do Polski wojsk wrogo nastawionych do naszej państwowości, wyzwoleniem – powiedział Krzysztof Bosak.