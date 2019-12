Zdzisław Krasnodębski, Ewa Kopacz, Jacek Saryusz-Wolski czy Jerzy Buzek – to nazwiska europosłów, którzy podpisali się pod listem do władz Komisji Europejskiej. Wspólne stanowisko dotyczy rekompensat w przypadku adaptacji do nowych regulacji dotyczących emisji gazów cieplarnianych.