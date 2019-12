Marceli C. powiadomił służby, że nieznany mężczyzna zamordował trzech członków jego rodziny. Z nieoficjalnych ustaleń RMF FM wynika, że 18-latek w czasie przesłuchania zmienił przedstawianą początkowo wersję wydarzeń i przyznał, że to on dokonał makabrycznej zbrodni. Miał także wskazać, gdzie ukrył siekierę.