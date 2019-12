Co z podatkiem od Nobla dla Tokarczuk? Mamy odpowiedź Ministerstwa Finansów

Już dziś Olga Tokarczuk odbierze Nagrodę Nobla, a wraz z nią czek na 9 mln szwedzkich koron, czyli około 3,5 mln zł. Jeśli zapowiedzi byłego ministra Jerzego Kwiecińskiego nie dojdą do skutku, noblistka będzie musiał odprowadzić niemal milion złotych podatku. Co na to Ministerstwo Finansów?