Po tym, jak Tymoteusz Szydło zwrócił się do papieża z prośbą o przeniesienie go do stanu świeckiego, ruszyła fala spekulacji na temat powodów takich decyzji. Wypowiedź pełnomocnika syna byłej premier jest próbą ucięcia plotek, które wskazywały, że młody duchowny został ojcem.