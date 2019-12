Redaktor naczelny „Newsweeka” przerwał milczenie i odniósł się do spekulacji na temat jego stanu zdrowia. Tomasz Lis zapowiedział, że będzie walczył o powrót do pełnej sprawności, co wiąże się z rehabilitacją. Jego słowa odczytano na gali wręczenia nagrody tygodnika, gdzie statuetkę odebrał Tomasz Sekielski.