Dane dotyczące kontaktów dzieci z pornografią są co najmniej niepokojące. Z tym problemem chcą walczyć niektóre organizacje, a jeden z projektów zainteresował ostatnio rząd. Mateusz Morawiecki ma spotkać się z Radą Rodziny, by rozmawiać o ochronie najmłodszych przed dostępem do takich treści.