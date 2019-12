Co myślą o serialu Netfliksa fani „Wiedźmina” a jak odbierają go osoby, które nigdy nie miały do czynienia z twórczością Andrzeja Sapkowskiego? Przygotowaliśmy dla Was recenzję wyczekiwanej produkcji z tych dwóch perspektyw. O serialu piszą Gabrysia, która nie wiedziała przed zobaczeniem serialu niczego o „Wiedźminie” i Maciek, który od dziecka jest wielkim fanem zarówno książek jak i gier z tą postacią w roli głównej.