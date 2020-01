W ostatnim czasie na arenie międzynarodowej doszło do wielu ważnych wydarzeń, czy to w związku z kryzysem na Bliskim Wschodzie, czy słownym atakiem Rosji na Polskę. W związku z nimi zaskakuje nieobecność w przestrzeni publicznej szefa MSZ Jacka Czaputowicza. Politycy PiS tłumaczą ją w podobny sposób i przekonują, ze to nie jest to coś, o czym trzeba alarmować.