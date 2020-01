Radny PiS zataił dochody i kpi z Adamowicza? „Daleko mi do zasztyletowanego samorządowca"

Radny powiatu złotoryjskiego Lech Olszanicki zataił dochody uzyskane z diet w oświadczeniu majątkowym za 2018 rok – podaje portal 24Legnica.pl. W piśmie, które polityk wystosował do przewodniczącego powiatu w Złotoryi Łukasza Horodyskiego, nawiązuje on do tragicznie zmarłego Pawła Adamowicza.