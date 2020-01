Wałęsa: Należało zaprosić Putina do Oświęcimia i powiedzieć wprost, że to Rosjanie wyzwolili obóz

Andrzej Duda poinformował, że nie poleci do Izraela na światowe obchody 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Powodem tej decyzji było to, że głos w trakcie obchodów ma zabrać m.in. Władimir Putin, a nie przewidziano wystąpienia polskiego prezydenta. Do decyzji Dudy w rozmowie z Onetem odniósł się Lech Wałesa.