Coroczna Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to nie tylko zbiórka do puszek noszonych przez wolontariuszy, ale również szereg aukcji, w które angażują się popularne osoby. Swoją cegiełkę do dzieła Jurka Owsiaka postanowiła dołożyć Kasia Tusk, która oferuje zaproszenie do Sopotu, gdzie można przespacerować się w towarzystwie psa córki polityka.