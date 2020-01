Urszula Dudziak we „Wprost”: Jestem „wow”, zachwycam się sobą

– Wyrzućmy na śmietnik stereotypy. Zacznijmy żyć od nowa. Nauczmy się głośno mówić o swoich potrzebach – materialnych, miłosnych, seksualnych – mówi „Wprost” Urszula Dudziak, wokalistka jazzowa. – Ja sama, jako seniorka, odnalazłam się w piękny sposób. Nie tylko dzięki muzyce, ale także dzieleniu się tym, co uważam za swoje wielkie osiągniecie: myśleniu o sobie w kategoriach dojrzałej, atrakcyjnej, inteligentnej kobiety. Jestem „wow”, po prostu zachwycam się sobą. I choć wiem, że w kontekście radości z życia seniorów jest w Polsce dużo ugoru, to chcę to zaorać i posiać piękną łąkę kwietną – dodała.