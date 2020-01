– To nie było wyzwolenie, to było przyniesienie nowej niewoli komunistycznej i o tym musimy pamiętać, szanując oczywiście indywidualnych żołnierzy – powiedział wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Wcześniej Rosja odtajniła archiwa dotyczące m.in. Powstania Warszawskiego i wkroczenia Armii Czerwonej do Warszawy.