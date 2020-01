Prof. Jadwiga Staniszkis w rozmowie z „Faktem” stwierdziła, że prezes PiS Jarosław Kaczyński wycofa się z reformy sądownictwa. – Znam go od wielu lat, od czasów studenckich i widzę po jego twarzy, że próbuje to zrobić. Myślę, że wydarzy się coś, co przywróci niezależność sądom – mówiła.