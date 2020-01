Minister finansów: „Airbnb powinno płacić podatki w Polsce”. Czy to zapowiedź walki z najmem krótkoterminowym?

Financial Times przeprowadził wywiad z ministrem finansów Tadeuszem Kościńskim, w którym szef resortu zapowiedział nacisk na Airbnb, czyli najbardziej znaną platformę najmu krótkoterminowego. Jest to branża, która do dziś nie doczekała się w Polsce odpowiednich regulacji prawnych.