Chociaż od śmierci Nadii minął już ponad miesiąc, to wciąż nie odbył się pogrzeb 5-latki. Uroczystości zaplanowano na najbliższe dni w Irlandii Północnej, a później zwłoki zostaną przewiezione do Polski. By to w ogóle było możliwe, babcia ofiary rozpoczęła zbiórkę pieniędzy.