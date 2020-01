Nigdy nie zapomnę tego zapachu. Czasami wydaje mi się, że nadal mam go w nozdrzach. Wciąż go czuję. Gęsty dym z komina krematorium. Smród palonych ciał. Ludzkich ciał. Widziałam. Widziałam, jak pędzono więźniów z placu apelowego. Szli ze spuszczonymi głowami. Niemcy prowadzili ich do tak zwanej sauny. Okłamywali ich, że idą pod prysznic. Ale zamiast ciepłej wody puszczali gaz. Zabójczy cyklon B – opowiada Bronisława „Niusia” Horowitz-Karakulska, ocalona z Holocaustu przez Oskara Schindlera.