Kto oprócz Budki we władzach PO? Onet nieoficjalnie o przetasowaniach w partii

W głosowaniu powszechnym członków Platformy Obywatelskiej zwyciężył Borys Budka i to on będzie nowym przewodniczącym tej partii. Jak podaje nieoficjalnie Onet.pl, jego zastępcami zostaną Agnieszka Pomaska i Rafał Trzaskowski. Do obsadzenia pozostaje też fotel szefa klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.