Od lat powtarzane jest hasło, że na naszą emeryturę nie pracujemy my, tylko pracować będą nasze dzieci. Jak informuje „Gazeta Wyborcza”, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wzięło sobie to zdanie do serca i postanowiło przedstawić nowe rozwiązanie. Twoja emerytura może zależeć od liczby posiadanych dzieci.