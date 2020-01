– Michalina Wisłocka powiedziała lata temu, w bardzo trudnych czasach dla Polaków, że seks w ogóle istnieje. Co już było szokiem. A ja dzisiaj mówię, że dobry seks istnieje, a wy macie do niego prawo. Macie prawo być zbokami – mówi Blanka Lipińska, autorka bestsellerowych erotyków, koproducentka i współtwórczyni scenariusza filmu „365 dni” (na podstawie jej powieści pod tym samym tytułem), który na początku lutego trafi do kin.