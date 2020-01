Kosiniak-Kamysz w cztery oczy skrytykuje prezydenta? „Byłaby to za duża dawka na jeden raz”

– Prosiliśmy o to spotkanie, wnioskowaliśmy. Trzeba do skutku zabiegać, jeśli ma się dobre intencje, chce się zablokować złą ustawę. Będziemy wzywać, by prezydent zawetował tę ustawę – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz komentując zaproszenie od Andrzeja Dudy na spotkanie, podczas którego zostanie poruszony temat reformy sądownictwa. Lider PSL zdradził przy okazji, czy zamierza podczas rozmowy osobiście wyłożyć prezydentowi wszystkie zastrzeżenia jakie ma pod jego adresem.