– W tym momencie w Polsce nie ma potwierdzonego koronawirusa. Na pewno prędzej czy później ten wirus się pojawi. Nie ma co zastanawiać się czy on będzie, czy go nie będzie. Na pewno będzie – przekazał Łukasz Szumowski. Minister zdrowia mówił także o działaniach w zakresie przygotowania się na wystąpienie koronawirusa w naszym kraju.