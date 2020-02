Z powodu brexitu, jedno miejsce w europaramencie należące do tej pory do Brytyjczyków ma objąć Polak. Jednak kilka dni temu „Dziennik Gazeta Prawna” informował, że na skutek deliktu prawnego, wybrany na to miejsce w wyborach Dominik Taczyński stracił mandat Europosła, jeszcze zanim go objął. Teraz do sprawy odniosła się marszałek Sejmu Elżbieta Witek.