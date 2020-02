Brexit powoli staje się faktem, chociaż zarówno przed brytyjskimi politykami, jak i unijnymi urzędnikami jeszcze dużo pracy. Opuszczenie UE przez Zjednoczone Królestwo to jednak dobry czas na polityczne podsumowania i refleksje, o co pokusił się m.in. Grzegorz Schetyna. Były szef PO twierdzi, że obecna sytuacja Wielkiej Brytanii to ostrzeżenie dla Polaków.