Podczas sobotniego wywiadu dla Onetu Paweł Kukiz przekonywał, że zawiódł się na Andrzeju Dudzie. Poseł nawiązał m.in. do licznych spotkań, jakie odbył z prezydentem w sprawie zmian legislacyjnych. Następnego dnia do Kukiza zaapelował rzecznik głowy państwa, polecając mu, by ten „wziął się w końcu do pracy”.