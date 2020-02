W niedzielę 2 lutego w Kościele katolickim obchodzone jest Ofiarowanie Pańskie, święto nazywane też Matki Boskiej Gromnicznej. W tym dniu wierni wspominają ofiarowanie Jezusa w świątyni i przynoszą do poświecenia świece nazywane gromnicami. Tradycyjnie, to również ostatni dzień, do kiedy w domu może stać choinka.