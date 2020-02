Wałęsa ponownie wzywa do „gwiaździstego” marszu na Warszawę. „Jak będziecie gotowi, to od dawna czekam”

„Przypominam dawno zgłoszoną propozycję. Milion chętnych ludzi gwieździście na Warszawę 20 taczek do przewiezienia „zasłużonych” w niszczeniu Ojczyzny do ARESZTU” – napisał Lech Wałęsa na Twitterze. Prawdopodobnie to reakcja na podpisanie przez prezydenta tzw. ustawy kagańcowej.