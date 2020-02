Platforma idzie niemal łeb w łeb z PiS. W środku stawki PSL. Lewica prawie się nie liczy. To nie wynik nowego, sensacyjnego sondażu, lecz opis rankingu najbogatszych polityków, który do tego numeru opracował Paweł Bednarz (s. 16). Odwieczny spór, czy polityk powinien być bogaty (bo wtedy nie musi już kraść), czy raczej biedny (bo dzięki temu wie, jak żyje przeciętny Kowalski), życie wydaje się rozstrzygać na korzyść zdrowego rozsądku. To znaczy – niech sobie będzie bogaty, byle jego majątek był transparentny dla wyborców. To ważne, choćby w kontekście ostatniej awantury o willę Kwaśniewskich.