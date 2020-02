Paweł Kukiz apeluje do Jurka Owsiaka. „Jurek… pomóż mi”

„Jeśli chcemy, by polityk był naszym pracownikiem a nie gardzącym nami „panem”, jeśli chcemy mieć nad politykami codzienną kontrolę - pomóż mi!” – zaapelował Paweł Kukiz. To odpowiedź na wypowiedź Jurka Owsiaka, który w ostrych słowach odniósł się do gestu, który pokazała posłanka Lichocka w Sejmie.