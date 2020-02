- Niestety jeśli chodzi o podejście do seksualności osób z niepełnosprawnościami, nie sadzę, by program cokolwiek zmienił. To mnie załamuje, ale skoro mamy problem z porozumieniem się na temat wychowania seksualnego, to nie mam złudzeń, że seks osób z niepełnosprawnościami będzie tematem jakiejkolwiek dyskusji – stwierdził Przemysław Kossakowski, prowadzący nowe reality show telewizji TTV, czyli „Down the road. Zespół w trasie”, którego premiera już 23 lutego. W programie nie brakuje rozmów o krzywdzących stereotypach, marzeniach dotyczących zakładania rodziny, czy wreszcie seksu osób z zespołem Downa.